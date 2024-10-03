Россиянка два года не знала об участии сына в СВО из-за одного пункта в его контракте

Участник СВО из Ростовской области 2 года участвовал в штурмах втайне от родных

Житель Ростовской области два года скрывал от близких свое участие в специальной военной операции (СВО). Родственники бойца узнали об этом только после смерти солдата. Об этом мать военнослужащего рассказала журналистам «Комсомольской правды».

В первый раз мужчина хотел попасть в войска еще в 2014 году — тогда в зачислении в ряды добровольцев Донбасса ему отказали. В зону боевых действий он вернулся уже после начала спецоперации — летом 2022 года, подписав контракт с Вооруженными силами России.

Солдат ничего не сказал семье — им он сообщил, что работает на судне. За два года в зоне СВО россиянин участвовал во множестве штурмов и был трижды ранен. При этом ему удалось сохранить свое участие в боях в тайне от родных. «Уже потом я узнала, что Андрей прописал в контракте условие — не говорить мне о том, что он ранен. Командование имело право сообщить мне об участии сына в СВО только в случае его [смерти]», — пояснила мать военнослужащего.

Мужчины не стало минувшей зимой. Он получил тяжелые ранения при попытке вынести сослуживцев из-под обстрела.

Ранее в Дагестане сняли на видео мать, которая тряпкой отмывала плакат с изображением ее сына от дорожной грязи. Мужчина был награжден посмертно орденом Мужества.