Мать отмыла от грязи имя не вернувшегося с СВО сына и попала на видео

В Дагестане женщина отмыла информационный баннер, на котором изображен участник специальной военной операции (СВО). На нем был не вернувшийся с СВО сын россиянки, утверждает Telegram-канал «Голос Дагестана / новости Дагестана».
На кадрах женщина идет вдоль дороги. Увидев портрет бойца, она протирает его тряпкой, которую держит в руках. Затем она проводит тряпкой по имени военнослужащего, отмыв его таким образом от дорожной грязи.
На баннере указано имя военнослужащего — Кукуев Супьян Алимханович. Солдат с таким именем значится в списке уроженцев республики, которые были награждены орденом Мужества после смерти на СВО.
Ранее другой участник СВО из Дагестана спустил в московских клубах шесть миллионов рублей, заработанных на службе в зоне боевых действий. Он потратил сбережения на ночные клубы и девушек за несколько месяцев.