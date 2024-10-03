Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
14:53, 3 октября 2024Бывший СССР

Российские десантники уничтожили военный катер ВСУ

Скала: катер ВСУ был уничтожен возле Кинбурнской косы силами ВДВ России

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими десантниками группировки «Днепр» возле Кинбурнской косы на западе Херсонской области. Об этом рассказал командир подразделения ВДВ с позывным Скала, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, плавсредство было уничтожено с помощью российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Подбитие произошло в Днепровском лимане, недалеко от Кинбурнского полуострова.

Ранее российской казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      «Это был рискованный шаг». Украина бросила в Курскую область лучшие западные танки. Какую технику там заметили?

      Элтон Джон откровенно рассказал об утраченных во время лечения частях тела

      Минобороны сообщило о новой атаке на российский регион

      Два самолета радиоразведки НАТО вновь заметили над Черным морем

      В Европе заявили об интересе в транзите российского газа через Украину

      Зеленский назвал выход ВСУ из Угледара правильным шагом

      Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты

      Из Windows 11 удалили WordPad

      Российского инженера начали судить за передачу Украине чертежей «Уралвагонзавода»

      В США похвалили тактику Путина на Украине

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше