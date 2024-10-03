Российские десантники уничтожили военный катер ВСУ

Скала: катер ВСУ был уничтожен возле Кинбурнской косы силами ВДВ России

Катер Вооруженных сил Украины (ВСУ) был уничтожен российскими десантниками группировки «Днепр» возле Кинбурнской косы на западе Херсонской области. Об этом рассказал командир подразделения ВДВ с позывным Скала, пишет РИА Новости.

По словам военнослужащего, плавсредство было уничтожено с помощью российского противотанкового ракетного комплекса «Корнет». Подбитие произошло в Днепровском лимане, недалеко от Кинбурнского полуострова.

Ранее российской казачья бригада «Дон» предотвратила две попытки украинских диверсантов высадиться на Кинбурнской косе. ВСУ регулярно пытаются атаковать полуостров.