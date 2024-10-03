Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
17:22, 3 октября 2024Силовые структуры

Российские силовики нашли 1,5 миллиарда рублей у криптовалютчиков

СК изъял 1,5 млрд руб. наличными в ходе обысков по делу криптобиржи Cryptex
Начало событий в новости Российские следователи предъявили обвинения фигурантам дела криптовалютной биржи

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В ходе обысков по уголовному делу создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex обнаружено 1,5 миллиарда рублей наличными. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Силовики установили, что в собственности у фигурантов дела имеются вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы. Им предъявили обвинение по статьям 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В Замоскворецкий суд Москвы будет направлено ходатайство об избрании фигурантам дела меры пресечения.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

За 2023 год денежный оборот фигурантов превысил 112 миллиардов рублей, преступный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Обыски прошли в 14 субъектах России, в Москву будут доставлены 96 фигурантов.

Что думаешь? Оцени!
      Любовь Ширижик
      Обсудить
      Продолжение в новости Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше