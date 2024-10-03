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15:49, 3 октября 2024Силовые структуры

Российские следователи предъявили обвинения фигурантам дела криптовалютной биржи

СК предъявил обвинения фигурантам дела криптовалютной биржи Cryptex

Фото: Евгений Одиноков / РИА Новости

Следователи предъявили обвинение создателям анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Фигурантам дела вменяют статьи 210 УК РФ («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 УК РФ («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»), 172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность»).

В настоящее время их допрашивает следователь, после чего в Замоскворецкий суд Москвы будет направлено ходатайство об избрании им меры пресечения.

Следователи нашли в собственности у фигурантов дела вертолеты Robinson, автомобили Bentley, Rolls-Royce, Porsche, Tesla, катера, снегоходы. Также в ходе обысков в Санкт-Петербурге изъяты 1,5 миллиарда рублей наличными.

Следствие намерено добиваться ареста этого имущества.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.

За 2023 год денежный оборот фигурантов превысил 112 миллиардов рублей, преступный доход составил 3,7 миллиарда рублей. Обыски прошли в 14 субъектах России, в Москву будут доставлены 96 фигурантов.

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      Любовь Ширижик
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