Вертолет и пачки купюр обнаружили при обысках по делу основателей биржи Cryptex

СКР нашел пачки денег и вертолет при обысках по делу основателей биржи Cryptex

При обысках у создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex следователи нашли пачки крупных купюр, вертолет и электромобиль Tesla Сybertruck. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Следственном комитете России.

Всего было проведено 148 обысков в 14 субъектах России. По их результатам найдены наличные, аппарат для счета купюр, а также гараж с иномарками и вертолетом. Обыски и задержание фигурантов попало на видео. В Москву будут доставлены 96 фигурантов.

Ранее сообщалось, что в отношении задержанных возбуждено уголовное дело по статьям 210 («Организация преступного сообщества и участие в нем»), 272 («Неправомерный доступ к компьютерной информации»), 187 («Неправомерный оборот средств платежей») и 172 («Незаконная банковская деятельность») УК РФ.

По версии следствия, в 2013 году фигуранты создали преступное сообщество, разработали UAPS, Cryptex и 33 онлайн-сервиса для реализации незаконной банковской деятельности, неправомерного оборота средств платежей и неправомерного доступа к охраняемой законом компьютерной информации. Соучастники занимались обменом валют, криптовалют, доставкой и приемом наличных денежных средств, продажей банковских карт и личных кабинетов. Их клиентами были киберпреступники и хакеры.