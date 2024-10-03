Российский чиновник пообещал лично сжечь поджигателей травы

Глава сельской администрации под Рязанью пообещал лично сжечь поджигателей травы

Глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов пообещал лично сжечь поджигателей травы. Российский чиновник оставил соответствующий пост на своей странице во «ВКонтакте».

Обратившись к жителям, глава сельской администрации под Рязанью напомнил, что в районе действует режим чрезвычайной ситуации, который связан с распространением лесных пожаров. В районе, в частности, запретили жечь костры, за нарушение запрета предусмотрели ответственность.

«Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!» — написал Михайлов.

Позднее чиновник прокомментировал свое заявление изданию «Подъем», отметив, что обращался к поджигателям-диверсантам. «Чтобы попугать, конечно. В пятницу в штормовой ветер был умышленный поджог», — заявил глава сельского поселения.

Пост чиновника собрал комментарии местных жителей, которые посетовали на то, что поджоги в районе происходят из года в год и «никому нет дела».

«Это сумасшествие какое-то жечь траву в такую погоду! Кто-то кидает окурок и даже не задумывается о последствиях! А потом ищем виноватых. Из года в год одно и то же. И ведь никак люди не поймут. Пока беда не постучится к ним. Каждый живет моя хата с края. Но нет, так не бывает», — написала пользовательница Анна Рязанцева.

Еще одна местная жительница Татьяна Новикова написала, что костры в селах якобы жгут дачники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка Спасского района Рязанской области уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания.