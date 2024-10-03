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17:04, 3 октября 2024Россия

Российский чиновник пообещал лично сжечь поджигателей травы

Глава сельской администрации под Рязанью пообещал лично сжечь поджигателей травы

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Глава Троицкого сельского поселения Спасского района Николай Михайлов пообещал лично сжечь поджигателей травы. Российский чиновник оставил соответствующий пост на своей странице во «ВКонтакте».

Обратившись к жителям, глава сельской администрации под Рязанью напомнил, что в районе действует режим чрезвычайной ситуации, который связан с распространением лесных пожаров. В районе, в частности, запретили жечь костры, за нарушение запрета предусмотрели ответственность.

«Если поджигателей найду лично я, без обид, брошу в огонь!» — написал Михайлов.

Позднее чиновник прокомментировал свое заявление изданию «Подъем», отметив, что обращался к поджигателям-диверсантам. «Чтобы попугать, конечно. В пятницу в штормовой ветер был умышленный поджог», — заявил глава сельского поселения.

Пост чиновника собрал комментарии местных жителей, которые посетовали на то, что поджоги в районе происходят из года в год и «никому нет дела».

«Это сумасшествие какое-то жечь траву в такую погоду! Кто-то кидает окурок и даже не задумывается о последствиях! А потом ищем виноватых. Из года в год одно и то же. И ведь никак люди не поймут. Пока беда не постучится к ним. Каждый живет моя хата с края. Но нет, так не бывает», — написала пользовательница Анна Рязанцева.

Еще одна местная жительница Татьяна Новикова написала, что костры в селах якобы жгут дачники.

Ранее сообщалось, что в результате пожара в населенном пункте Воскресеновка Спасского района Рязанской области уничтожено семь нежилых домов и три дома сезонного проживания.

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      Елена Торубарова
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