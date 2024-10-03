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21:17, 3 октября 2024Мир

Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи

RT: житель Румынии напал на переводчицу в посольстве США из-за русской речи

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Житель Румынии напал на переводчицу из-за русской речи возле американского посольства в Бухаресте. Об этом рассказала переводчица Светлана К., которой пришлось обращаться за помощью к жандармам, передает RT.

Женщина пришла в посольство США с клиенткой из Киева для оформления визы. В очереди они заговорили о Румынии на русском.

«Крупный, накачанный мужчина сзади нас громко и со злостью закричал, что здесь, на румынской земле, нельзя говорить по-русски. Я боялась, что он нападет на нас», — отметила переводчица, которую защитили сотрудники правоохранительных органов.

Ранее в Узбекистане учитель избила ученика шестого класса из-за просьбы вести занятие по русскому языку на русском языке.

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      Марина Совина
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