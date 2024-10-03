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21:17, 3 октября 2024Мир

Швейцария пообещала выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

Швейцария выделит Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление страны

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Правительство Швейцарии планирует выделить Украине 1,7 миллиарда долларов на восстановление, заявил посол страны на Украине и в Республике Молдавии Феликс Бауманн. Его слова передает РИА Новости.

Он назвал проекты «Раннего восстановления» важным фокусом сотрудничества между государствами. Деньги выделят на следующие четыре года. Их направят на секторы самоуправления, разминирование и гуманитарную помощь, а также на программы с привлечением швейцарского частного сектора.

Ранее глава отдела коммуникаций швейцарского МИД Николя Бидо заявил, что страна поддерживает мирный план Китая и Бразилии по урегулированию конфликта на Украине. По его словам, инициатива может представлять интерес для страны из-за «модификации» плана с учетом ценностей ООН.

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      Сергей Грехов
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