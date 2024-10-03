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16:42, 3 октября 2024Экономика

Премьер-министр Сербии и гендиректор «Россетей» рассмотрели углубление сотрудничества

Милош Вучевич отметил значение инновационных центров «Россетей» для Сербии

Фото: Telegram-канал «Россети»

Состоялась встреча премьер-министра Республики Сербия Милоша Вучевича и генерального директора компании «Россети» Андрея Рюмина, который посещает с рабочим визитом Белград. Стороны обсудили актуализацию меморандума о взаимодействии, заключенного ранее правительством Сербии и Группой «Россети», рассмотрели возможности для углубления сотрудничества.

«Сербия заинтересована в углублении сотрудничества в энергетическом секторе, особенно когда речь идет об инновациях, обмене опытом, образовании, возобновляемых источниках энергии и других областях стратегического значения», — отметил Милош Вучевич.

Премьер-министр подчеркнул, что инновационные центры компании «Россети» имеют решающее значение для укрепления энергетического сектора и что особенно важно наладить сотрудничество в этой области.

«Наши страны связывают многолетняя дружба и взаимовыгодные отношения в разных сферах, включая топливно-энергетический комплекс. Большой потенциал имеет кооперация непосредственно в электроэнергетике. "Россети", как крупнейшая сетевая компания России, заинтересованы в расширении взаимодействия. Мы готовы к открытому диалогу по всем вопросам и детальной проработке совместных инициатив», — подчеркнул Андрей Рюмин.

Он рассказал о работе Интеллектуальной лаборатории цифровых сетей, которую «Россети» недавно открыли в Санкт-Петербурге. Она объединяет возможности исследовательского центра и испытательного полигона, в котором реализованы уникальные решения для создания и тестирования оборудования, внедрения интеллектуальных систем. Кроме того, лаборатория предусматривает возможность образовательных проектов для уже работающих в отрасли специалистов и студентов профильных вузов.

На встрече также обсуждалось участие энергокомпаний Сербии в составе официальной делегации в мероприятиях, приуроченных к юбилейному, 20 заседанию межправительственного комитета по торговле, экономическому и научно-техническому сотрудничеству, которое пройдет в ноябре 2024 года в России.

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      Константин Паршин
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