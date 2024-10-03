Спасенный из цыганского рабства на ферме россиянин рассказал о попытке побега

Мужчина рассказал о попытке побега из цыганского рабства под Тулой

Спасенный из цыганского рабства россиянин поделился подробностями неудачного побега с фермы, на которой его заставляли работать. Об этом он рассказал журналистам «Газеты.Ru».

Россиянин рассказал, что его предупреждали о наказании за попытку побега. Несмотря на это он попробовал добраться до Тулы, а оттуда — в Москву. Местная жительница помогла ему найти автобусную остановку, однако там его заметили цыганки. Одна из них угрозами заставила его вернуться.

«Вера сказала: "Я бодаться с тобой не буду и позову своих парней, тогда тебе будет хуже"», — пояснил мужчина. После этого он поехал на работу вместе с другими пленниками.

О ферме с пленниками в Тульской области стало известно в конце сентября. Одним из незаконно удерживаемых оказался ветеран специальной военной операции. Мужчин удалось вызволить при помощи волонтеров. После оглашения истории ею заинтересовались следователи.