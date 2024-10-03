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18:41, 3 октября 2024Ценности

Стало известно о желании 52-летней Гвинет Пэлтроу сделать пластику

Фото: Alessandro Bremec / Globallookpress.com

Анонимный инсайдер рассказал о желании американской актрисы Гвинет Пэлтроу сделать пластику. Соответствующий комментарий публикует портал RadarOnline.

Так, стало известно, что 52-летняя звезда «Железного человека» захотела увеличить грудь и подтянуть ягодицы посредством хирургического вмешательства. «Она слишком уважает себя, чтобы корить себя за несовершенства, но она чувствует, что есть возможности для совершенствования, и она полностью поддерживает возможность обратиться к специалистам, чтобы этого добиться», — пояснил источник.

По его словам, знаменитость полностью принимает свою сексуальную сторону. «Она делает это для себя, а не потому, что отчаянно пытается угодить мужу», — уточнил собеседник журналистов.

В августе сообщалось, что Пэлтроу показала фигуру в откровенном виде. Тогда актриса поделилась снимком, на котором позировала в слитном купальнике с глубоким декольте.

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      Мария Винар
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