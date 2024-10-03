Танки Израиля открыли огонь по автомагистрали в Сирии

Танки Израиля открыли огонь по главной автомагистрали провинции Кунейтра в Сирии

Танки армии Израиля открыли огонь по главной автомагистрали в сирийской провинции Кунейтра на Голанских высотах. Об этом сообщил РИА Новости источник.

«Израильские танки открыли огонь по трассе Кунейтра-Бир Аджам на западе провинции Кунейтра», — сообщил полевой источник.

Он добавил, что танки открыли огонь из Тель-Фарес на оккупированных Голанских высотах. Территория, которая подверглась обстрелу, находится на расстоянии от одного до трех километров от пограничной линии.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Москва осуждает воздушную атаку Израиля на Дамаск и считает, что расширение географии боевых действий ведет к дестабилизации и напряженности на Ближнем Востоке. Он добавил, что Россия находится в постоянном контакте с «друзьями из Сирии».