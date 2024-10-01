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12:17, 1 октября 2024Мир

В Кремле осудили воздушную атаку Израиля на Дамаск

Песков: нагнетаемая Израилем напряженность губительна для всего Ближнего Востока

Фото: Omar Ashtawy / Globallookpress.com

Москва осуждает воздушную атаку Израиля на Дамаск и считает, что расширение географии боевых действий ведет к дестабилизации и напряженности на Ближнем Востоке. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Конечно же, мы подобные удары осуждаем по суверенному государству... Напряженность эта чрезвычайно губительна для всего региона и для прилегающего к этому региону пространства», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что Россия находится в постоянном контакте с друзьями из Сирии.

Ночью 1 октября в небе над сирийским Дамаском прогремел взрыв. Жертвами воздушной атаки Израиля на Дамаск стали три человека, девять получили ранения.

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      Виктория Кондратьева
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