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13:52, 3 октября 2024Мир

Трамп поблагодарил украинского пользователя zalupa_

Трамп поблагодарил украинского юзера zalupa_ и призвал голосовать на выборах

Фото: Carlos Barria / Reuters

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп поблагодарил украинского пользователя социальной сети X с ником zalupa_ за поддержку его предвыборного митинга в штате Северная Каролина и призвал юзера голосовать за него на выборах.

«Спасибо вам за то, что лайкнули мою публикацию! Я буду отправлять вам важные обновления о данных по [президентским] выборам в Северной Каролине. Убедитесь, что вы готовы проголосовать за Трампа 5 ноября», — говорится в сообщении.

Есть все основания полагать, что этот пост опубликовал бот, который автоматически отвечает всем пользователям, что лайкнули предыдущую публикацию Трампа о митинге в штате Северная Каролина. «Напишите #stop чтобы отказаться [от рассылки]» — размещено в конце поста на официальном аккаунте бывшего американского лидера.

Ранее Трамп заявил, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис родилась умственно отсталой. Он добавил, что проводить ту иммиграционную политику, которой придерживались демократы, могли только люди с психическими отклонениями.

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      Дмитрий Сотак
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