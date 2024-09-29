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16:48, 29 сентября 2024Мир

Трамп назвал Харрис умственно отсталой

Экс-президент США Трамп: Камала Харрис родилась умственно отсталой

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Экс-лидер США Дональд Трамп сказал, что его соперница, кандидат в президенты от Демократической партии Камала Харрис родилась умственно отсталой. Такое заявление он сделал в ходе выступления на предвыборном мероприятии в Висконсине, трансляция которой доступна на YouTube-канале The Times.

«[Президент США] Джо Байден стал умственно отсталым. Камала такой родилась», — отметил он, добавив, что проводить ту иммиграционную политику, которой придерживались демократы, могли только люди с психическими отклонениями.

Ранее бывший советник Байдена Иезекииль Эмануэль рассказал, что главной проблемой политика является не возраст, а способность функционировать в качестве президента. Экс-советник отметил, что когнитивные нарушения американского лидера привлекли внимание не только журналистов, но и дипломатов, и его однопартийцев.

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      Лина Пивоварова
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