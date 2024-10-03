Турист пропал без вести, 20 часов блуждал по лесу во Франции и был найден невредимым

Британский турист 20 часов блуждал по лесу и был найден на юге Франции

Британский турист, исчезнувший во время прогулки, 20 часов блуждал по лесу и был найден невредимым во Франции. Об этом пишет местное издание Centre Presse Aveyron.

Уточняется, что 60-летний путешественник отправился в лес в департаменте Аверон на юге страны и не вернулся. Семья британца объявила его пропавшим без вести и обратилась за помощью.

Вечером во вторник, 1 октября, поисковую операцию с участием около 10 полицейских и пожарных приостановили из-за темноты и возобновили утром в среду, 2 октября. Мужчину нашли в каменистой местности недалеко от деревни Конк.

Ранее другой британский турист пропустил обратный рейс с испанской Майорки и бесследно исчез. Родственники мужчины встревожены, так как он не выходил на связь с вечера воскресенья, 29 сентября.

