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18:09, 3 октября 2024Путешествия

Турист пропал без вести, 20 часов блуждал по лесу во Франции и был найден невредимым

Британский турист 20 часов блуждал по лесу и был найден на юге Франции

Фото: Clem Rutter / Wikimedia

Британский турист, исчезнувший во время прогулки, 20 часов блуждал по лесу и был найден невредимым во Франции. Об этом пишет местное издание Centre Presse Aveyron.

Уточняется, что 60-летний путешественник отправился в лес в департаменте Аверон на юге страны и не вернулся. Семья британца объявила его пропавшим без вести и обратилась за помощью.

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Вечером во вторник, 1 октября, поисковую операцию с участием около 10 полицейских и пожарных приостановили из-за темноты и возобновили утром в среду, 2 октября. Мужчину нашли в каменистой местности недалеко от деревни Конк.

Ранее другой британский турист пропустил обратный рейс с испанской Майорки и бесследно исчез. Родственники мужчины встревожены, так как он не выходил на связь с вечера воскресенья, 29 сентября.

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      Алина Черненко
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