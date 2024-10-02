Турист пропустил обратный рейс и бесследно исчез на популярном курорте Европы

Британский турист пропустил обратный рейс с Майорки и бесследно исчез

Британский турист пропустил обратный рейс с испанской Майорки и бесследно исчез. Подробностями истории поделилось издание Olive Press News Spain.

По данным источника, родственники мужчины по имени Вернон записали онлайн-обращение, в котором заявили, что они встревожены, так как он не выходил на связь с вечера воскресенья, 29 сентября. Семья сообщила о пропаже Вернона в полицию популярного курорта Европы.

Родственница британца Шарлотта Кентербери написала в соцсетях, что в последний раз говорила с ним, когда он был в аэропорту и собирался улетать с Майорки. Однако домой турист не вернулся, знакомые его не видели и не разговаривали с ним.

«Это совсем на него не похоже. Как вы можете себе представить, мы все ужасно обеспокоены и просто хотим знать, что он в безопасности и здоров», — призналась Кентербери.

В середине сентября 21-летний турист из Китая пропал без вести в Новосибирске. Перед этим он купил продукты в магазине почти на шесть тысяч рублей.