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19:02, 2 октября 2024Путешествия

Турист пропустил обратный рейс и бесследно исчез на популярном курорте Европы

Британский турист пропустил обратный рейс с Майорки и бесследно исчез

Фото: Clara Margais / Globallookpress.com

Британский турист пропустил обратный рейс с испанской Майорки и бесследно исчез. Подробностями истории поделилось издание Olive Press News Spain.

По данным источника, родственники мужчины по имени Вернон записали онлайн-обращение, в котором заявили, что они встревожены, так как он не выходил на связь с вечера воскресенья, 29 сентября. Семья сообщила о пропаже Вернона в полицию популярного курорта Европы.

Родственница британца Шарлотта Кентербери написала в соцсетях, что в последний раз говорила с ним, когда он был в аэропорту и собирался улетать с Майорки. Однако домой турист не вернулся, знакомые его не видели и не разговаривали с ним.

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«Это совсем на него не похоже. Как вы можете себе представить, мы все ужасно обеспокоены и просто хотим знать, что он в безопасности и здоров», — призналась Кентербери.

В середине сентября 21-летний турист из Китая пропал без вести в Новосибирске. Перед этим он купил продукты в магазине почти на шесть тысяч рублей.

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      Алина Черненко
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