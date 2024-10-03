Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
17:18, 3 октября 2024Из жизни

Учивший других бороться с тревожностью гуру оказался агрессивным алкоголиком

Гуру закаливания и медитаций Вим Хоф оказался агрессивным алкоголиком
Вим Хоф

Вим Хоф. Кадр: Wim Hof / YouTube

Бывшая партнерша гуру закаливания и медитаций Вима Хофа обвинила его в физическом насилии и назвала алкоголиком. Ее слова приводит The Volkskrant.

64-летний Вим Хоф — голландец, который стал известен как «Ледяной человек» благодаря своим способностям переносить крайне низкие температуры. Поставив несколько десятков рекордов, Вим Хоф стал популяризировать особую технику дыхания и рассказывать о полезном воздействии холода на организм. По его словам, его авторские техники учат бороться с психологическими проблемами, в частности с тревожностью, и оздоравливают. Сейчас Хоф активно выступает перед публикой с тренингами, продает курсы и возит туристов в оздоровительные поездки. Недавно были анонсированы съемки документального фильма о Хофе  «Ледяной человек».

Бывшая партнерша Хофа Каролин решила развеять мифы о личности «Ледяного человека», связалась с редакцией The Volkskrant и рассказала, что у гуру взрывной характер, он агрессивен, не умеет контролировать гнев и страдает манией величия. По ее словам, до их разрыва, который произошел 11 лет назад, Хоф применял к ней физическое насилие, также он зависим от алкоголя. У пары есть 21-летний сын Ноа, однако отец не поддерживает с ним отношения. Каролин заявила, что они вынуждены были молча страдать, когда Хоф оказался на вершине славы.

Материалы по теме:
Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России. Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?
Арестован гуру йоги со школами по всему миру и в России.Как он обманывал женщин и заставлял их сниматься в порно?
8 декабря 2023
«Смиритесь со своим рабством» Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
«Смиритесь со своим рабством»Как секс-секта раскрыла тайну женского оргазма и заработала на этом миллионы долларов
7 февраля 2023
«Сначала было очень больно» История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
«Сначала было очень больно»История россиянина, который вмораживает себя в лед и прыгает голым с самолета
17 сентября 2021

Вим Хоф отверг обвинения со стороны бывшей партнерши. Однако в свете обвинений в домашнем насилии производство фильма о Хофе было приостановлено до окончания разбирательства.

Ранее сообщалось, что выдававшего себя за бога индуистского священника обвинили в изнасилованиях прихожанок. Женщины обвиняют его в обмане и сексуальном насилии и требуют компенсацию в размере восьми миллионов фунтов стерлингов.

Их время пришло!
Что думаешь? Оцени!
      Антонина Черташ
      Обсудить
      Последние новости

      Стало известно о попытке ВСУ атаковать Курскую АЭС авиабомбой НАТО

      Раскрыты неожиданные предпочтения разных поколений россиян при просмотре видео

      Первого фигуранта дела криптобиржи Cryptex отправили под домашний арест

      Гашека призвали вернуть заработанные в России деньги

      Большой театр начнет продавать билеты по паспорту

      Образ Собчак с сумкой за полмиллиона рублей высмеяли в сети фразой «купите хороший вкус»

      Полиция Хельсинки начала проверку в посольстве России

      В Москве задержали экс-преподавательницу по вокалу за совращение учениц

      ФСИН сообщила об отсутствии пострадавших при пожаре в ИК-10 Екатеринбурга

      Губернатор заявил о взрывах в Курчатове после сообщений о попытке ВСУ атаковать АЭС

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше