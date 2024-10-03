Учивший других бороться с тревожностью гуру оказался агрессивным алкоголиком

Гуру закаливания и медитаций Вим Хоф оказался агрессивным алкоголиком

Бывшая партнерша гуру закаливания и медитаций Вима Хофа обвинила его в физическом насилии и назвала алкоголиком. Ее слова приводит The Volkskrant.

64-летний Вим Хоф — голландец, который стал известен как «Ледяной человек» благодаря своим способностям переносить крайне низкие температуры. Поставив несколько десятков рекордов, Вим Хоф стал популяризировать особую технику дыхания и рассказывать о полезном воздействии холода на организм. По его словам, его авторские техники учат бороться с психологическими проблемами, в частности с тревожностью, и оздоравливают. Сейчас Хоф активно выступает перед публикой с тренингами, продает курсы и возит туристов в оздоровительные поездки. Недавно были анонсированы съемки документального фильма о Хофе «Ледяной человек».

Бывшая партнерша Хофа Каролин решила развеять мифы о личности «Ледяного человека», связалась с редакцией The Volkskrant и рассказала, что у гуру взрывной характер, он агрессивен, не умеет контролировать гнев и страдает манией величия. По ее словам, до их разрыва, который произошел 11 лет назад, Хоф применял к ней физическое насилие, также он зависим от алкоголя. У пары есть 21-летний сын Ноа, однако отец не поддерживает с ним отношения. Каролин заявила, что они вынуждены были молча страдать, когда Хоф оказался на вершине славы.

Вим Хоф отверг обвинения со стороны бывшей партнерши. Однако в свете обвинений в домашнем насилии производство фильма о Хофе было приостановлено до окончания разбирательства.

Ранее сообщалось, что выдававшего себя за бога индуистского священника обвинили в изнасилованиях прихожанок. Женщины обвиняют его в обмане и сексуальном насилии и требуют компенсацию в размере восьми миллионов фунтов стерлингов.