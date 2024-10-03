Украинскую компанию обвинили в срыве оборонных контрактов

УП: компания «Спецтехноэкспорт» срывала оборонные контракты

Компания «Спецтехноэкспорт», недавно перешедшая в ведение Минобороны из подчинения Главного управления разведки (ГУР) Украины, срывала оборонные контракты и закупала вооружения по завышенным ценам. В этом ее обвинили журналисты «Украинской правды» (УП).

«Миллиардные контракты не всегда выполняются вовремя, а иногда случаются даже сделки с признаками мошенничества», — говорится в материале.

Издание приводит письмо главы «Спецтехноэкспорта» к замминистру обороны Украины, из которого следует, что компания сорвала выполнение нескольких контрактов. Ее задолженность перед ведомством составляет почти 20 миллионов долларов.

При этом «Спецтехноэкспорт» объясняет невыполнение обязательств недобросовестностью зарубежных поставщиков вооружений. Издание также указало на закупки оружия по завышенным ценам. Например, минометные выстрелы по контракту стоили 680 евро за единицу при средней рыночной цене 520-560 евро.

1 октября министр обороны Украины Рустем Умеров сообщил, что государственное предприятие «Спецтехноэкспорт» переходит в подчинение от ГУР к Министерству обороны. Глава ведомства также подал представления в Кабинет министров об увольнении трех своих заместителей и государственного секретаря ведомства.

