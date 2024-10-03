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09:04, 3 октября 2024Мир

В Госдепе поразились способностям Российской армии и ОПК

Замгоссекретаря Кэмпбелл: США поразились темпам наращивания работы ВС и ОПК РФ

Фото: РИА Новости

США поразились темпам наращивания работы Вооруженных сил (ВС) и оборонно-промышленного комплекса (ОПК) России в последние два года. В этом признался первый заместитель американского госсекретаря Курт Кэмпбелл, передает ТАСС.

«Мы наблюдали воссоздание российских Вооруженных сил с быстротой и решимостью, которые, откровенно говоря, поражают нас: уровень милитаризации России, ее способность восполнять потери танков, ракет, беспилотников вызывают реальную тревогу», — сказал он.

Кэмпбелл добавил, что европейские страны разделяют опасения Госдепа в вопросе способностей Российской армии и ОПК.

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      Виктория Кондратьева
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