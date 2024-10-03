В Харькове сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов

Мэр Харькова Терехов сообщил, что в городе повреждены ЛЭП после взрывов

В Харькове были повреждены высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) после взрывов. Об этом сообщил мэр город Игорь Терехов в своем Telegram-канале.

По его словам, из-за повреждения ЛЭП в некоторых районах Харькова могут быть перебои с электричеством.

В ночь на 3 октября Терехов заявлял о взрывах в городе. Позднее мэр уточнил, что они произошли в ближайшем пригороде Харькова.

Ранее сообщалось, что в Киеве трижды прогремели взрывы. Как уточнялось, в украинской столице также работали средства противовоздушной обороны. Помимо этого, в городе звучали сигналы воздушной тревоги.