В Харькове сообщили о повреждении ЛЭП после взрывов

В Харькове были повреждены высоковольтные линии электропередачи (ЛЭП) после взрывов. Об этом сообщил мэр город Игорь Терехов в своем Telegram-канале.
По его словам, из-за повреждения ЛЭП в некоторых районах Харькова могут быть перебои с электричеством.
В ночь на 3 октября Терехов заявлял о взрывах в городе. Позднее мэр уточнил, что они произошли в ближайшем пригороде Харькова.
Ранее сообщалось, что в Киеве трижды прогремели взрывы. Как уточнялось, в украинской столице также работали средства противовоздушной обороны. Помимо этого, в городе звучали сигналы воздушной тревоги.