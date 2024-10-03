В ночь на 3 октября в Киеве трижды звучали взрывы

В ночь на 3 октября в Киеве трижды звучали взрывы. Об этом сообщает «РБК-Украина» в своем Telegram-канале.

«На границе Киева и области были слышны взрывы», — сказано в публикации. Кроме того, по данным издания, в городе работали средства противовоздушной обороны. Помимо этого, в украинской столице звучали сигналы воздушной тревоги.

Ранее в николаевском подполье рассказали, что российские войска нанесли удар в районе авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ). Как предполагается, там также находилось место дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ).

