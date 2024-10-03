Лебедев: ВС России нанесли удар в районе авиабазы с ракетами и ГСМ в Полтаве

ВС России нанесли удар в районе авиабазы с ракетами и горюче-смазочными материалами (ГСМ), где предположительно находилось место дислокации бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в беседе с РИА Новости заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«В 05:10 утра в Полтаве прозвучал шикарный взрыв. Взрыв был слышен в направлении дислокации автороты секретной (военной) части. Есть большая вероятность, что попали в общежитие, где ютятся летуны с авиабазы, которая стоит там же», — уточнил информацию координатор пророссийского сопротивления.

Лебедев добавил, что авиабазу в Полтаве нередко использовали в качестве аэродрома, там могли хранить авиационные ракеты и ГСМ. У нее удобное расположение — возле железной дороги, по которой регулярно перевозятся военная техника и боекомплекты.

Ранее Минобороны показало кадры удара оперативно-тактической авиации бомбой ОДАБ-1500 по пункту дислокации ВСУ под Купянском. Сообщается, что потери украинских подразделений составили до 40 военных и до пяти единиц военной и специальной техники.