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18:49, 3 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане увеличат пенсии ветеранам к 80-летию Победы

Sputnik: в Казахстане ветеранам Победы выплатят по 10 тысяч долларов

Фото: Тимур Батыршин / Sputnik / РИА Новости

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч долларов к юбилею Победы в следующем году. Об этом сообщает казахстанское издание Informburo.

По информации издания, в следующем году единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличат с 2 до 5 миллионов тенге (10 тысяч долларов по актуальному курсу), труженикам тыла — с 50 до 100 тысяч тенге (200 долларов).

Данная мера будет действовать только в городе Алма-Ата (второй город республики). Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в Казахстане Россию назвали самым надежным союзником. По словам сенатора парламента республики Жакипа Асанова, дружеские отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева это наглядно демонстрируют.

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      Сергей Болиев
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