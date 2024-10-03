В Казахстане увеличат пенсии ветеранам к 80-летию Победы

Sputnik: в Казахстане ветеранам Победы выплатят по 10 тысяч долларов

В Казахстане ветераны Великой Отечественной войны получат по 10 тысяч долларов к юбилею Победы в следующем году. Об этом сообщает казахстанское издание Informburo.

По информации издания, в следующем году единовременные выплаты ветеранам Великой Отечественной войны увеличат с 2 до 5 миллионов тенге (10 тысяч долларов по актуальному курсу), труженикам тыла — с 50 до 100 тысяч тенге (200 долларов).

Данная мера будет действовать только в городе Алма-Ата (второй город республики). Окончательное решение по этому вопросу еще не принято.

Ранее в Казахстане Россию назвали самым надежным союзником. По словам сенатора парламента республики Жакипа Асанова, дружеские отношения лидеров двух стран Владимира Путина и Касым-Жомарта Токаева это наглядно демонстрируют.