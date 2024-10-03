В Китае заявили о поддержке России в вопросе суверенитета

Ван И: Россия и Китай будут поддерживать друг друга в вопросе суверенитета

Россия и Китай будут твердо поддерживать друг друга по вопросам суверенитета. Об этом заявил министр иностранных дел КНР Ван И в статье для газете Renmin Ribao.

«Обе стороны будут полностью реализовывать важный консенсус, достигнутый главами двух государств, и твердо поддерживать друг друга по вопросам, затрагивающим суверенитет, безопасность и развитие друг друга, а также другие основные интересы», — подчеркнул Ван И.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что военное сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) активно развивается, оно не направлено против третьих стран. Он отметил, что экономики двух стран продолжают интенсивное развитие несмотря на санкции со стороны США и их союзников.