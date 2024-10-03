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00:23, 3 октября 2024Мир

Лавров оценил военное сотрудничество России и Китая

Лавров: военное сотрудничество РФ и КНР интенсивно развивается

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Военное сотрудничество России и Китайской Народной Республики (КНР) активно развивается, оно не направлено против третьих стран. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в статье для «Российской газеты».

«Высокий уровень взаимного доверия позволяет интенсивно развивать военное и военно-техническое сотрудничество, проводить совместные войсковые учения, организовывать воздушные и морские патрулирования, осуществлять дружественное взаимодействие в районе общей границы. При этом наши действия абсолютно транспарентны, предпринимаются в строгом соответствии с международным правом и не направлены против третьих стран», — написал Лавров.

Он отметил, что экономики России и Китая продолжают интенсивное развитие несмотря на санкции со стороны США и их союзников.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что выход трубопровода «Сила Сибири» на проектную мощность ожидается в 2025 году. Что касается «Дальневосточного маршрута», то, как уточнял глава «Газпрома» Алексей Миллер, крайний срок начала поставок по нему — 2027 год. Выход этих проектов на проектную мощность, по словам Миллера, позволит России стать крупнейшим экспортером природного газа в КНР.

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      Евгений Силаев
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