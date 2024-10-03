В России нашли способ обогреть Арктику водородом

Ученые Шестеркина и Валиуллина нашли способ обогреть Арктику с помощью водорода

Российские ученые Анастасия Шестеркина и Азалия Валиуллина нашли способ обогреть удаленные районы Арктики с помощью водорода. Об этом сообщает ТАСС.

По информации агентства, Шестеркина и Валиуллина придумали, как безопасно транспортировать этот вид топлива для дальнейшего использования — для этого его можно смешивать с так называемыми ароматическими углеводородами.

«Нафтеновые углеводороды при низких температурах являются жидкими веществами, соответственно, их легко транспортировать в отдаленные арктические регионы. И при этом их легко использовать без дополнительного подвода энергии», — сообщили агентству исследовательницы.

Также они отметили, что при обратном извлечении водорода также будет выделяться тепло, что можно использовать при обогреве судов, транспортирующих водород.

Ранее глава Курчатовского института Михаил Ковальчук сообщил президенту России Владимиру Путину, что в стране появилась совершенно новая атомная энергетика, которая поможет развитию Арктики.