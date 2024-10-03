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16:03, 3 октября 2024Россия

В российском городе на проходившую мимо школы девочку-подростка упало окно

В Набережных Челнах на школьницу упало окно

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

В Набережных Челнах на проходившую мимо школы №22 девочку-подростка упало окно. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, окно выломали дети, после чего прислонили раму обратно. Внешне окно выглядело целым, но из-за ветра рама рухнула на проходившую мимо 13-летнюю школьницу.

Каналу стало известно, что девочка получила ссадины, после осмотра медики отправили ее домой.

Ранее в Санкт-Петербурге на уроке физкультуры на школьника упал щит с баскетбольным кольцом. Медики диагностировали у школьника ушибленную рану головы.

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      Елена Торубарова
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