В российском городе на проходившую мимо школы девочку-подростка упало окно

В Набережных Челнах на школьницу упало окно

В Набережных Челнах на проходившую мимо школы №22 девочку-подростка упало окно. Об инциденте сообщил Telegram-канал Mash Iptash.

По данным канала, окно выломали дети, после чего прислонили раму обратно. Внешне окно выглядело целым, но из-за ветра рама рухнула на проходившую мимо 13-летнюю школьницу.

Каналу стало известно, что девочка получила ссадины, после осмотра медики отправили ее домой.

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