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13:41, 3 октября 2024Россия

В российском регионе захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак

В Татарстане решили сделать обязательной регистрацию домашних собак

Фото: Matthew Henry / Unsplash

В Татарстане захотели сделать обязательной регистрацию домашних собак с 1 января 2025 года. Законопроект обсудили в Минюсте российского региона.

В случае принятия закона, если владелец собаки не произведет обязательную регистрацию животного, его оштрафуют на 2-4 тысячи рублей.

Кроме того, в регионе обсудили законопроект, согласно которому с 1 июля 2025 года жителей планируют штрафовать за нарушение дополнительных требований к содержанию собак.

Речь идет о ситуациях, когда домашнее животное может самостоятельно выйти за пределы территории владельца, либо его содержат на территории общего пользования или придомовых местах. За эти нарушения в регионе предложили также назначить штраф на сумму от 2 до 4 тысяч рублей.

Авторы законопроектов считают, что введение штрафов повысит ответственность владельцев домашних животных, а также позволит создать более комфортную и безопасную среду для населения.

Ранее в Бурятии ввели обязательное чипирование домашних собак. Для этого в республике разработали специальное программное обеспечение.

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      Елена Торубарова
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