Восьмилетняя девочка нашла редчайшее розовое насекомое

В Великобритании девочка засняла уникального розового кузнечика

Увлекающаяся фотографией восьмилетняя жительница Великобритании засняла редчайшего розового кузнечика. Об этом сообщает NDTV.

Снимок уникального насекомого выложила на своей странице в социальных сетях девочка по имени Джейми. «Ух ты, я только что нашла розового кузнечика. Только одному проценту людей так повезет в жизни», — написала юная британка.

Она пояснила, что насекомое стало розовым из-за редкой генетической мутации, при которой в панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Это отклонение известно как эритризм. Такие насекомые крайне уязвимы, так как лишены естественной маскировки и становятся легкой добычей для хищников.

В марте сообщалось, что юная жительница США поймала редчайшего кузнечика и поселила его дома. Девятилетняя Мэделин Лэндекер из города Бентон нашла удивительное насекомое во дворе.