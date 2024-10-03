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18:07, 3 октября 2024Из жизни

Восьмилетняя девочка нашла редчайшее розовое насекомое

В Великобритании девочка засняла уникального розового кузнечика
Архивный кадр

Архивный кадр. Кадр: CBC News: The National / YouTube

Увлекающаяся фотографией восьмилетняя жительница Великобритании засняла редчайшего розового кузнечика. Об этом сообщает NDTV.

Снимок уникального насекомого выложила на своей странице в социальных сетях девочка по имени Джейми. «Ух ты, я только что нашла розового кузнечика. Только одному проценту людей так повезет в жизни», — написала юная британка.

Она пояснила, что насекомое стало розовым из-за редкой генетической мутации, при которой в панцире насекомого образуется избыток красного пигмента и недостаток черного. Это отклонение известно как эритризм. Такие насекомые крайне уязвимы, так как лишены естественной маскировки и становятся легкой добычей для хищников.

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      Никита Савин
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