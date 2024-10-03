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16:21, 3 октября 2024Забота о себе

Врач предупредила о развитии смертельно опасных болезней из-за сладкой газировки

Гастроэнтеролог Кашух: из-за сладкой газировки может развиться цирроз

Фото: Unsplash

Употребление сладкой газировки может становиться причиной развития смертельно опасных болезней, предупредила гастроэнтеролог Екатерина Кашух. Ее комментарий о вреде чрезмерного увлечения лимонадами приводят «Известия».

По словам Кашух, из-за большого количества сахара и кислоты в газировке портятся зубы: эмаль размягчается и развивается кариес. Также регулярное употребление сладкой газировки провоцирует набор веса и становится одной из причин появления сахарного диабета.

Также врач отметила, что производители добавляют в газировку кукурузный сироп с высоким содержанием фруктозы. Усваивать ее может только печень, но при избытке фруктозы печень перерабатывает ее в жир, из-за чего может развиться жировая болезнь печени. В некоторых случаях она переходит в цирроз. Кроме того, из-за фруктозы в крови повышается уровень мочевой кислоты, что грозит развитием подагры.

Одна банка газировки содержит в среднем 35 граммов сахара, это около шести чайных ложек, что выше суточной нормы, рекомендованной ВОЗ

Вредят сладкие напитки сердечно-сосудистой системе, почкам, костям, желудку, перечислила гастроэнтеролог. Врач посоветовала максимально сократить употребление газировки.

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      Алиса Дмитриева
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