Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
06:01, 3 октября 2024Бывший СССР

Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

Военный эксперт Дандыкин усомнился в возможности переворота в ВСУ

Фото: Reuters

В настоящее время возможность бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) повернуть орудия в сторону Киева практически исключена, считает военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Так в разговоре с «Лентой.ру» он высказался о вероятности переворота в ВСУ.

«Это практически невозможно. Судя по событиям на фронте, они продолжают оказывать сопротивление. Здесь факторы играют различные: и контроль спецслужб над ними, и, конечно, финансовое довольствие, и настроение общества. Оно в основном склонно к тому, чтобы оказывать нам сопротивление», — отметил Дандыкин.

Военный эксперт объяснил, что для попытки повернуть орудие в сторону Киева бойцам ВСУ необходимы командиры.

«Потому что все эти дела по отдельности не бывают. У каждой банды есть свой вожак. Кроме того, это должна быть определенная поддержка со стороны. Думаю, что практически, это не реально. Я думаю, что все это впереди», — заключил он.

Материалы по теме:
«Украина стреляет себе в колено» Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
«Украина стреляет себе в колено»Какие цели преследует операция ВСУ в Курской области и чем ответит на нее Россия?
16 августа 2024
«Ни резервов, ни укреплений» Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
«Ни резервов, ни укреплений»Украина теряет ключевые города в Донбассе. Чем грозит ВСУ прорыв фронта под Покровском?
29 августа 2024

Ранее пленный военнослужащий 58-й отдельной мотопехотной бригады украинский армии Ярослав Диденко рассказал, что бойцы ВСУ готовы повернуть орудия в сторону Киева из-за усталости от конфликта. Он также обратился к согражданам с призывом избегать службы в ВСУ и сопротивляться действиям украинских властей.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Обсудить
      Последние новости

      ВОЗ сообщила о риске новой глобальной эпидемии. Чем опасен вирус Марбург и грозит ли он России?

      Российский военный высказался о возможности переворота в ВСУ

      Назван неочевидный способ укрепить близость с партнером

      Врач раскрыл неочевидный способ улучшить сон

      Пожар в театре Хабаровска локализован

      Полковник объяснил стремительное продвижение Вооруженных сил России

      Российский тревел-блогер раскрыл минимальную зарплату для жизни на Бали

      Два футбольных топ-клуба сенсационно проиграли в Лиге Чемпионов

      В Госдуме предложили наказывать родителей квадроберов

      ВСУ оставили невзведенные мины с неожиданным посланием для ВС России

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше