Задержание двоих подорвавших здание жителей Херсонской области попало на видео

ФСБ показала задержание двоих жителей Херсонской области, совершивших теракт

ФСБ показала задержание двоих жителей Херсонской области, подорвавших административное здание в октябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как силовики забегают в дом, кладут на пол одного из фигурантов и надевают на него наручники. Затем показано, как второго фигуранта задерживают в поле. Его также кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, снят изъятый у них арсенал.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.