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09:48, 3 октября 2024Силовые структуры

Задержание двоих подорвавших здание жителей Херсонской области попало на видео

ФСБ показала задержание двоих жителей Херсонской области, совершивших теракт

ФСБ показала задержание двоих жителей Херсонской области, подорвавших административное здание в октябре 2022 года. Об этом сообщает ТАСС.

На кадрах видно, как силовики забегают в дом, кладут на пол одного из фигурантов и надевают на него наручники. Затем показано, как второго фигуранта задерживают в поле. Его также кладут на землю и надевают на него наручники. Кроме того, снят изъятый у них арсенал.

В отношении злоумышленников возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205 УК РФ («Террористический акт»). Им грозит до 20 лет лишения свободы.

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      Анна Габай
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