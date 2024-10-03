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10:22, 3 октября 2024Экономика

Российскую металлургию назвали зависимой от иностранного софта

«Северсталь»: 98 процентов металлургии, ТЭК и химии использует зарубежный софт

Фото: Николай Чикичу / РИА Новости

Проекты в области металлургии, топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и химии по-прежнему тотально зависят от иностранного софта. Об этом со ссылкой на исследование «Северстали», в котором приняли участие крупные компании отрасли, пишут «Ведомости».

При этом подавляющее преимущество имеет немецкая компания Siemens, которая занимает 80 процентов рынка. Еще 18 процентов проектов используют решения других зарубежных компаний, в том числе французской Schneider Electric, японской Yokogawa, американских Honeywell и Emerson, так что их совокупная доля составляет 98 процентов.

Перспективы импортозамещения пока остаются туманными. Только десять процентов респондентов определились со стратегией перехода на российское программное обеспечение (ПО), около 60 процентов находятся в поиске, а остальные выбрали партнеров, но допускают риски при получении и переходе на новый софт.

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Генеральный директор J’son & Partners Consulting Светлана Водянова указала, что на российском рынке широко представлены элементы автоматизированных систем управления технологическим процессом (АСУ ТП) от отечественных производителей и разработчиков, но аналогов комплексных решений не существует. Для решения проблемы крупные промышленные компании сами взялись за создание открытой платформы промышленной автоматизации.

Эксперты отмечают, что зависимость возникла еще в советский период, контроллеры Siemens активно ставили на предприятия еще в 1970 годах. Особенно широко они зашли в металлургию, машиностроение, пищевую отрасль и инфраструктуру.

Ранее сообщалось, что производители российской электроники оказались зависимы не только от иностранных процессоров, но и от импортных пассивных электронных компонентов (ПЭК), таких как конденсаторы, резисторы и многое другое. По отдельным типам доля иностранных ПЭК в составе произведенных в России устройств для гражданского рынка составляла 99 процентов.

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      Платон Щукин
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