Зеленский отчитался перед Рютте о ситуации на фронте

Зеленский рассказал новому генсеку НАТО о ситуации на фронте

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили сегодня план победы Украины, ситуацию на поле боя, имеющиеся потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями», — написал Зеленский.

По его словам, Украине необходимо реализовать все договоренности по ПВО в преддверии зимы.

Ранее Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над республикой. Он добавил, что подобное решение является сложным для союзников Украины, но Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса.