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15:57, 3 октября 2024Бывший СССР

Зеленский отчитался перед Рютте о ситуации на фронте

Зеленский рассказал новому генсеку НАТО о ситуации на фронте
СюжетРабота систем ПВО:

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский рассказал новому генеральному секретарю НАТО Марку Рютте о ситуации на фронте. Об этом украинский лидер написал в своем Telegram-канале.

«Обсудили сегодня план победы Украины, ситуацию на поле боя, имеющиеся потребности наших подразделений и украинские потребности в ПВО и в дополнительном взаимодействии с соседями», — написал Зеленский.

По его словам, Украине необходимо реализовать все договоренности по ПВО в преддверии зимы.

Ранее Зеленский предложил Западу сбивать российские ракеты над республикой. Он добавил, что подобное решение является сложным для союзников Украины, но Киев рассчитывает на обсуждение этого вопроса.

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      Валентин Карант
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