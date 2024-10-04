Адвокаты из российского города присвоили девять квартир и попали под суд

В Саратове адвокаты оформили квартиры на подставных лиц и попали под суд

В Саратове несколько адвокатов оформляли квартиры на подставных лиц и присваивали их себе. Аферисты попали под суд и были признаны виновными, сообщает прокуратура региона.

В мошенничестве участвовали 11 фигурантов, четверо из которых, включая руководителя, являются адвокатами. Они подавали в суд подложные документы, подтверждающие покупку квартир в строящемся жилом комплексе (ЖК) подставными лицами. Таким образом аферисты получили десять квартир. Они планировали присвоить еще десять объектов стоимостью более 12,2 миллиона рублей, однако суды отказались признавать право собственности за представленными лицами.

Фактическим собственникам квартир был причинен ущерб на сумму более 10,2 миллиона рублей. Группу приговорили к сроку от двух до 10,5 года лишения свободы. Кроме того, трое осужденных не смогут заниматься адвокатской деятельностью в течение трех лет.

Ранее жительница города Глазова в Удмуртской Республике обманом присвоила чужую квартиру за 5,8 миллиона рублей. Против нее возбуждено уголовное дело.