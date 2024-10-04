Бездыханного туриста вытащили из воды на пляже с опасными течениями

У британского туриста случился сердечный приступ во время купания в Коста-Бланке

У британского туриста случился сердечный приступ по время купания на пляже популярного испанского курорта Коста-Бланка. Об этом пишет Metro.

Уточняется, что 72-летнего бездыханного мужчину вытащили из воды в четверг, 3 октября. Предположительно, у него могли быть проблемы со здоровьем.

Хотя во время инцидента погода была хорошей, а море — спокойным, в этом районе установлены знаки на английском и испанском языках, предупреждающие об опасных течениях. По данным издания, британец стал седьмым человеком, который не выжил во время купания на пляже этого района в 2024 году.

В конце сентября французский турист дважды перенес остановку сердца на испанском острове Майорка. Мужчину доставили в больницу, там ему стало лучше.

