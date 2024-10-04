Раскрыт способ спасти от рака миллион людей

The Lancet Public Health: запрет на табак спасет жизни более миллиона людей

Ученые Университета Сантьяго-де-Компостела и Международного агентства по изучению рака (МАИР) раскрыли результаты нового исследования в журнале The Lancet Public Health, в котором проанализированы возможные эффекты запрета на продажу табачных изделий. Они выяснили, что это может спасти жизнь более миллиона человек по всему миру.

Специалисты создали модель, которая рассматривает запрет на покупку табачных изделий для людей, родившихся в период с 2006 по 2010 год. Согласно прогнозам, это может предотвратить значительное количество случаев летальных исходов, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода. В модели учтено, что на сегодняшний день курение является основным фактором риска развития рака легких, вызывая около двух третей всех летальных случаев этой болезни.

Для получения результатов ученые использовали данные о смертности от рака легких, собранные Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) для 82 стран. Эти данные были экстраполированы на 185 стран с использованием статистической базы GLOBOCAN 2022. В основу расчетов легли показатели заболеваемости среди людей, родившихся с 2006 по 2010 год, с учетом исторических тенденций среди курильщиков и некурящих.

Результаты показывают, что в случае полного запрета курения среди нового поколения можно было бы предотвратить 40,2 процента всех летальных исходов от рака легких в данной возрастной группе. Среди мужчин можно было бы предотвратить 45,8 процента смертей, а среди женщин — 30,9 процента. Наибольший эффект был бы достигнут в странах с высоким и средним уровнем дохода.

Исследователи отмечают, что такие меры могут значительно снизить нагрузку на системы здравоохранения и продлить жизнь миллионов людей. Несмотря на некоторые ограничения исследования, оно указывает на важность глобальных мер по искоренению курения, особенно в странах с низким и средним уровнем дохода, где проблема остается острой.