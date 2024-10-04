Военный эксперт предрек создание санитарной зоны в Сумской области

Военный эксперт Дандыкин предрек создание санитарной зоны в Сумской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин предрек создание санитарной зоны в Сумской области после вытеснения из Курской области Вооруженных сил Украины (ВСУ). Своим мнением Дандыкин поделился с «Лентой.ру».

Ранее боец группы командира «Аида» с позывным Москва рассказал, что ВСУ перегруппировывают войска под Суджей в Курской области. По его словам, они уводят силы с участка у Суджи.

«Сейчас враг бросает подкрепления, потому что наши их поджимают: есть приказ выбить их с территории Курской области. Конечно, они уходят в окопы, сопротивляются. Тем не менее инициатива в наших руках, поэтому уже в скором времени мы будем знать об освобождении новых районов. А дальше уже придет черед создания, видимо, санитарной зоны в Сумской области», — объяснил Дандыкин.

Украина вторглась в Курскую область в начале августа. Сначала под обстрел попал приграничный город Суджа, после чего ВСУ прорвали границу, захватив контроль над несколькими населенными пунктами. 10 сентября стало известно о масштабном контрнаступлении российских войск.