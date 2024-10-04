Девушка заподозрила мужа в измене и узнала неожиданную правду о матери

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как заподозрила мужа в измене и узнала неожиданную правду о матери. Комментаторы посоветовали автору рассказать о произошедшем отцу.

Рассказчица написала, что находится на девятом месяце беременности. Недавно, по ее словам, ее муж не ночевал дома и игнорировал ее звонки и сообщения, из-за чего она заподозрила его в неверности. Она добавила, что мать ранее убеждала ее в том, что ее супруг изменяет ей с ее младшей сестрой Эммой.

Той же ночью ей позвонила старшая сестра по имени Рэй, которая живет по соседству с их родителямя, и призналась в том, что ее супруг изменяет ей с их матерью. Рэй рассказала сестре, что ее муж несколько раз оставался в доме их родителей, когда отца и Эммы не было дома. «Наша мать действительно ушла вчера вечером из дома и не возвращалась до прихода отца», — отметила героиня истории.

Рэй также запретила ей рассказывать о неверности матери отцу. «Я чувствую, что папа имеет право знать. Я знаю, каково это, когда кто-то делает это с тобой», — заключила она.

В комментариях под постом многие посоветовали автору поста рассказать о отцу об измене матери с ее мужем.

Ранее пользователь Reddit поделился (https://lenta.ru/news/2024/09/12/muzhchina-uznal-neozhidannuyu-pravdu-o-zhene-spustya-14-let-braka-i-poluchil-sovet-razvestis/) историей о том, как он узнал неожиданную правду о жене спустя 14 лет брака. В комментариях он получил совет развестись.