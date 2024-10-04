Nature: уничтоживший динозавров астероид оказался не единственным

Ученые Университета Хериот-Уотт в Эдинбурге обнаружили подводный кратер у побережья Гвинеи в Западной Африке, который, вероятно, образовался после удара крупного астероида 65-67 миллионов лет назад. Этот удар произошел примерно в то же время, что и столкновение с астероидом, уничтожившим динозавров. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature Communications Earth & Environment.

Новый кратер, получивший название Надир, был образован в результате удара астероида шириной около 400 метров, который столкнулся с Землей на скорости около 72 000 километров в час. Хотя он был значительно меньше астероида, вызвавшего массовое вымирание, это столкновение также оставило значительные геологические следы на планете. Таким образом, астероид, который образовал кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан в Мексике, оказался не единственным упавшим в то время.

Для более точного изучения кратера ученые использовали метод 3D-сейсмической визуализации. Этот метод позволяет создавать детальные карты подземных структур и следов ударов. Кратер, находящийся на глубине 300 метров под дном океана, был картирован с беспрецедентным уровнем детализации, что позволяет лучше понять, как именно произошел удар и какими были последствия.

Анализ данных показал, что столкновение вызвало мощные толчки, которые привели к разжижению осадков под дном океана и образованию разломов. Удар также вызвал оползни, которые оставили следы повреждений на площади в тысячи квадратных километров. Кроме того, ученые обнаружили, что в результате удара возникло огромное цунами высотой более 800 метров, которое пересекло Атлантический океан.

Однако ученые пока не могут точно датировать момент удара астероида. Приблизительный возраст кратера позволяет предположить, что он может быть частью серии ударов в конце мелового периода, когда произошло вымирание динозавров.