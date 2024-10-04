Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
13:11, 4 октября 2024Бывший СССР

Директор ЗАЭС назвал терактом убийство сотрудника станции

Директор ЗАЭС Черничук: убийство сотрудника станции это бесчеловечный теракт
Юрий Черничук

Юрий Черничук . Фото: Александр Полегенько / ТАСС

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук назвал убийство сотрудника станции Андрея Короткого бесчеловечным террористическим актом. Его слова приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны», — написал Черничук. Он добавил, что нападение на сотрудников станции, которые обеспечивают безопасность объекта, является безрассудным шагом.

Отмечается, что Короткий скончался от ранений после того, как в автомобиле сработало взрывное устройство. Управлением Следственного комитета по Запорожской области было возбуждено уголовное дело.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало кадры, предположительно, подрыва машины Короткого. ГУР называет Короткова «военным преступником» и обвиняет в сотрудничестве с российскими властями после взятия под контроль ЗАЭС.

Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В России готовились убийства офицеров командования ВКС. Директор ФСБ раскрыл подробности дела

      У известного блогера случился инсульт в прямом эфире

      Потери ВСУ с момента вторжения в Курскую область превысили 20 тысяч солдат

      Цукерберг обогнал Безоса в рейтинге богачей

      Пассажир самолета затеял перепалку со своей спутницей и провел полет прикованным к креслу

      На Украине прокомментировали решение об экономическом бронировании от мобилизации

      Цена на нефть поднялась до 79 долларов за баррель

      Военный эксперт предрек создание санитарной зоны в Сумской области

      Израиль рассказал о «сюрпризах» для «Хезболлы»

      Женщина украла чемодан майонеза из супермаркета

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше