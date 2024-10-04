Директор ЗАЭС назвал терактом убийство сотрудника станции

Директор ЗАЭС Черничук: убийство сотрудника станции это бесчеловечный теракт

Директор Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Юрий Черничук назвал убийство сотрудника станции Андрея Короткого бесчеловечным террористическим актом. Его слова приводятся в Telegram-канале ЗАЭС.

«Это ужасающий, бесчеловечный террористический акт. Совершившие его должны быть наказаны», — написал Черничук. Он добавил, что нападение на сотрудников станции, которые обеспечивают безопасность объекта, является безрассудным шагом.

Отмечается, что Короткий скончался от ранений после того, как в автомобиле сработало взрывное устройство. Управлением Следственного комитета по Запорожской области было возбуждено уголовное дело.

Ранее Главное управление разведки (ГУР) Министерства обороны Украины показало кадры, предположительно, подрыва машины Короткого. ГУР называет Короткова «военным преступником» и обвиняет в сотрудничестве с российскими властями после взятия под контроль ЗАЭС.