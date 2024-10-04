Дом в Санкт-Петербурге треснул после дорожных работ

Дом в центре Санкт-Петербурга треснул после дорожных работ

Жилой дом в центре Санкт-Петербурга треснул после дорожных работ. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Речь идет о доме, расположенном в переулке Джамбула. Через несколько дней после начала асфальтных работ его жильцы заметили на фасаде несколько длинных трещин. По их словам, сначала рабочие раскопали яму возле здания, а теперь стали вести строительные работы «в 50 сантиметрах от фундамента».

В администрации района журналистам пояснили, что в данный момент в переулке ведется реконструкция сетей, добавив, что все работы ведутся с соблюдением требуемых строительных норм. Ее представитель также рассказал, что заявку с жалобой на трещины передали местному жилкомсервису.

В ночь на пятницу, 4 октября, специалисты управляющей компании, службы МЧС и аварийной бригады осмотрели дом. Обнаруженные жильцами повреждения они назвали незначительными. «При визуальном осмотре обнаружены незначительные трещины штукатурного слоя. Заявитель доступ в квартиру не предоставил. Дополнительное обследование фасада УК еще будет проводить в светлое время суток»,

— отчитались в аварийной службе.

Ранее в этот же день жители подмосковной Балашихи пожаловались на слишком мощное отопление в домах.