Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:48, 4 октября 2024Экономика

Дом в Санкт-Петербурге треснул после дорожных работ

Дом в центре Санкт-Петербурга треснул после дорожных работ

Фото: Алексей Павлишак / РИА Новости

Жилой дом в центре Санкт-Петербурга треснул после дорожных работ. Внимание на ситуацию обратило издание «Фонтанка».

Речь идет о доме, расположенном в переулке Джамбула. Через несколько дней после начала асфальтных работ его жильцы заметили на фасаде несколько длинных трещин. По их словам, сначала рабочие раскопали яму возле здания, а теперь стали вести строительные работы «в 50 сантиметрах от фундамента».

В администрации района журналистам пояснили, что в данный момент в переулке ведется реконструкция сетей, добавив, что все работы ведутся с соблюдением требуемых строительных норм. Ее представитель также рассказал, что заявку с жалобой на трещины передали местному жилкомсервису.

В ночь на пятницу, 4 октября, специалисты управляющей компании, службы МЧС и аварийной бригады осмотрели дом. Обнаруженные жильцами повреждения они назвали незначительными. «При визуальном осмотре обнаружены незначительные трещины штукатурного слоя. Заявитель доступ в квартиру не предоставил. Дополнительное обследование фасада УК еще будет проводить в светлое время суток»,
— отчитались в аварийной службе.

Ранее в этот же день жители подмосковной Балашихи пожаловались на слишком мощное отопление в домах.

Что думаешь? Оцени!
      Полина Кислицына
      Обсудить
      Последние новости

      Власти заявили, что в России больше не будет нелегальной миграции. Таджикистан выразил обеспокоенность

      Расклейщики листовок украинской террористической организации сели на 11 лет

      Путин наградил Бориса Михайлова орденом «За заслуги перед Отечеством» II степени

      Глава Levi's назвал главную ошибку при стирке джинсов

      Российские войска взяли под оперативный контроль все дороги к Курахово

      В Европе испугались вступления России в конфликт на Ближнем Востоке

      В Таджикистане обеспокоились ситуацией с мигрантами в России

      Прокуратура отдала под суд командира ВСУ за расстрел мирных жителей ДНР

      Курьер на велосипеде сбил и обматерил российскую школьницу

      66-летний водитель такси домогался пьяной туристки и смог избежать тюрьмы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше