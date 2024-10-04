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22:15, 4 октября 2024Россия

Две школьницы на самокате сбили пенсионерку и сломали ей руку

Shot: в Москве восьмиклассницы на электросамокате сбили 86-летнюю женщину

Фото: Maxim Shemetov / Reuters

Две восьмиклассницы на электросамокате сбили 86-летнюю женщину в Москве. Об этом рассказала Telegram-каналу Shot внучка пострадавшей Юлия.

По ее словам, инцидент произошел в конце сентября в столичном районе Ясенево. Женщина возвращалась домой по тротуару Литовского бульвара. В какой-то момент сзади налетели две школьницы на электросамокате, сбив с ног пенсионерку. Юлия отметила, что от удара на женщине порвались пальто, сумка и сломался зонт. Девочки помогли ей подняться и довели до дома, дав 500 рублей. После этого они извинились и уехали. Дома женщина вызвала скорую помощь, вместе с внучкой съездила в больницу, где у нее диагностировали перелом руки с отрывом локтевого отростка.

Очевидцы рассказали, что до этого самокатчицы едва не наехали на другую женщину, обвинив ее в том, что она «не так увернулась». Юлия добавила, что мать одной из школьниц звонила ей. Женщина сообщила, что ее вызывали в полицию, после этого она разбила электросамокат своей дочери. Кроме того, звонившая предложила Юлии помощь, однако та отказалась.

Ранее в Новосибирске электросамокатчик со спины снес 39-летнюю женщину. У женщины диагностировали множественные травмы, с места происшествия ее доставили в больницу. Инцидент попал на видео.

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      Марина Совина
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