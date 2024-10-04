Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
16:05, 4 октября 2024Путешествия

Экипаж ДПС помог опаздывавшей на рейс ради операции россиянке добраться до аэропорта

«КП»: экипаж ДПС в Новосибирске сопроводил опаздывавшую россиянку до аэропорта

Фото: Petrov Sergey / News.ru / Globallookpress.com

Экипаж ДПС в Новосибирске сопроводил опаздывавшую на рейс россиянку до аэропорта. Об этом сообщает «КП Новосибирск».

Уточняется, что к сотрудникам ГАИ подошел водитель Toyota Camry с просьбой о помощи. Он сообщил, что его пассажирке нужно обязательно успеть на международный рейс. Ей предстояло провести в стране назначения операцию. Однако пробки мешали россиянке вовремя добраться до авиагавани.

Экипаж ДПС доложил о сложившейся ситуации в дежурную часть и сопроводил машину путешественницы до воздушной гавани. На рейс она успела.

Ранее пассажир российской авиакомпании S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Работники наземных служб удивились неожиданному багажу, вызвали полицейских, пассажира задержали.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      Десятки бойцов ВСУ взяты в плен при зачистке Угледара. Как проходило финальное сражение за город?

      Финляндия заявила о планах нарушить запрет о ядерном нейтралитете

      Самая высокая девочка России выросла еще на восемь сантиметров

      Минобороны рассказало о создании новых станций СПРН

      Лукашенко назвал одно условие для начала войны

      «Джокер 2» стартовал в прокате с провальным рейтингом

      В США раскрыли причину интереса западных инвесторов к экономике России

      Экипаж ДПС помог опаздывавшей на рейс ради операции россиянке добраться до аэропорта

      Мостового экстренно прооперировали

      Сообщения о желании офиса Зеленского уволить Сырского и Буданова объяснили

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше