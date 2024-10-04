Экипаж ДПС помог опаздывавшей на рейс ради операции россиянке добраться до аэропорта

«КП»: экипаж ДПС в Новосибирске сопроводил опаздывавшую россиянку до аэропорта

Экипаж ДПС в Новосибирске сопроводил опаздывавшую на рейс россиянку до аэропорта. Об этом сообщает «КП Новосибирск».

Уточняется, что к сотрудникам ГАИ подошел водитель Toyota Camry с просьбой о помощи. Он сообщил, что его пассажирке нужно обязательно успеть на международный рейс. Ей предстояло провести в стране назначения операцию. Однако пробки мешали россиянке вовремя добраться до авиагавани.

Экипаж ДПС доложил о сложившейся ситуации в дежурную часть и сопроводил машину путешественницы до воздушной гавани. На рейс она успела.

Ранее пассажир российской авиакомпании S7 Airlines опоздал на рейс и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Работники наземных служб удивились неожиданному багажу, вызвали полицейских, пассажира задержали.