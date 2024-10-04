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18:35, 4 октября 2024Из жизни

Экс-министр ФРГ похудел на 30 килограммов и отправил свою одежду украинцам

Экс-министр ФРГ Браун отправил старую одежду на Украину после того, как похудел
Хельге Браун

Хельге Браун. Фото: Annegret Hilse / Reuters

Экс-министр федеральной канцелярии ФРГ Хельге Браун сбросил более 30 килограммов и отправил старую одежду на Украину. Об этом пишет Bild.

51-летний Браун сумел похудеть уже после того, как оставил свою должность в федеральной канцелярии, которую занимал с 2018 по 2021 год при Ангеле Меркель. Свой рецепт успеха он объясняет изменением образа жизни: «Без изменения диеты и физических упражнений это не работает». Любимый вид спорта Брауна — плавание.

Скинув вес, Браун был вынужден практически полностью обновить свой гардероб. При это всю старую одежду он отправил украинцам. По его словам, старые костюмы теперь используют в учебной мастерской.

Браун также счел реакцию на свой успех «ошеломляющей». Он получил множество комплиментов от окружающих, которые говорят, что он выглядит «на 20 лет моложе». Политик пришел к выводу, что «людей интересует не только политический вес».

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      Антонина Черташ
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