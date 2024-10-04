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13:27, 4 октября 2024Экономика

Еще одна европейская страна попросила о защите от украинских яиц

В Румынии вслед за Болгарией призвали ограничить ввоз мяса птицы и яиц с Украины

Фото: Sebastian Kahnert / Globallookpress.com

Глава Минсельхоза Румынии Флорин Барбу призвал Еврокомиссию вмешаться в связи со значительным увеличением импорта в страну продукции украинского птицеводства. Об этом со ссылкой на местные СМИ сообщает ТАСС.

Министр заявил, что Бухарест готов лицензировать ввоз мяса птицы и яиц с Украины. По его словам, следует учитывать, что предъявляемые румынским фермерам условия по разведению птиц, «предполагают гораздо более высокие затраты по сравнению со странами за пределами Евросоюза». Сами местные птицеводы обратились к властям с требованием запретить импорт соответствующей продукции с Украины, указав, что поставки без ограничений снижают их конкурентоспособность и угрожают существованию птицеферм.

Румыния стала еще одной европейской страной, где попросили у Брюсселя защиты от отрицательного влияния украинского импорта яиц на местный рынок. Ранее с похожими заявлениями выступили власти и сельхозпроизводители Болгарии, где квоты были превышены на 400 процентов.

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      Дмитрий Воронин
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