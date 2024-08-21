Болгария попросила Брюссель о защите от украинских яиц

Болгария попросила Евросоюз о защите в связи с импортом яиц с Украины

После жалоб местных производителей власти Болгарии обратились к Брюсселю за защитой от отрицательного влияния украинского импорта яиц на местный рынок. Об этом со ссылкой на Минсельхоз европейской страны сообщает РИА Новости.

«Болгария просит Европейскую комиссию активировать защитный механизм для болгарских производителей яиц из-за наблюдаемых негативных тенденций», — цитирует издание ведомство.

Ранее Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала ввести запрет на ввоз украинских яиц на фоне собственных финансовых потерь и превышения квоты на импорт на 400 процентов. Указывалось, что только за пять месяцев 2024 года Украина поставила в Болгарию 2,39 тысячи тонн продукции — 12 процентов от всего своего экспорта в страны Евросоюза.

С начала июля ЕС восстановил пошлины на импорт яиц и сахара с Украины. О реакции на заявление болгарских властей, которое, как отмечается, находится на стадии «подготовки письменного запроса», пока не сообщалось.