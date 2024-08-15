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13:23, 15 августа 2024Экономика

Болгары возмутились засильем украинских яиц

В Болгарии потребовали запретить импорт украинских яиц на 120 дней

Фото: Matthias Bein / Globallookpress.com

Ассоциация промышленного птицеводства Болгарии потребовала от властей страны ввести запрет на ввоз украинских яиц на фоне собственных финансовых потерь и превышения квоты на импорт на 400 процентов. Об этом сообщает Болгарское национальное радио (БНР).

Заявившие о засилье иностранных яиц на рынке страны птицеводы отметили, что только за пять месяцев 2024 года Украина поставила в Болгарию 2,39 тысячи тонн продукции — 12 процентов от всего своего экспорта в страны Евросоюза.

По словам главы организации Даниела Божанкова, появление более дешевых (на 30 процентов), чем болгарские, яиц с Украины приводит местных производителей к миллионным убыткам. В связи с этим, говорится в материале, от главы Минсельхоза Георги Тахова потребовали «ввести запрет на импорт украинских яиц в Болгарию хотя бы на 120 дней», пригрозив протестами.

С начала июля ЕС восстановил пошлины на импорт яиц и сахара с Украины. Мера будет действовать до 31 декабря 2024 года, хотя источник The Financial Times, по данным которого решение приняли для удовлетворения требований протестующих европейских фермеров, утверждал, что речь идет о сроке в один год.

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      Дмитрий Воронин
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